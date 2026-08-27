Toutes les colonnes n’ont pas un coeur de pierre. Céleste Richard-Zimmermann Palais de Tokyo Paris

Informations pratiques

Depuis 2008, l’Association des Amis du Palais de Tokyo décerne un prix à un·e artiste émergent·e afin de soutenir et valoriser la création contemporaine en France. La proposition lauréate de cette édition, signée Céleste Richard-Zimmermann, est une réflexion sur les symboles de pouvoir autour d’une colonne brisée, creuse et instable. Sculptures, fragments et dispositifs sonores composent un espace traversé par des gestes de destruction et de transformation, où se rejouent la mémoire et le devenir de nos édifices, interrogeant la résistance et la circulation des formes.

Lauréate du Prix des Amis du Palais de Tokyo 2026-2027, Céleste Richard-Zimmermann propose d’explorer un monde commun en ruine, où les symboles de pouvoir se délitent. Une réflexion irrévérente sur notre monde.

Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 14 février 2027 :

jeudi

de 12h00 à 00h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 22h00

payant

De 9 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T15:00:00+02:00

fin : 2027-02-14T23:00:00+01:00

Date(s) : 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Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris



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