Toutes les colonnes n’ont pas un coeur de pierre. Céleste Richard-Zimmermann Palais de Tokyo Paris
mercredi 21 octobre 2026 · Palais de Tokyo · Paris
Informations pratiques
Depuis 2008, l’Association des Amis du Palais de Tokyo décerne un prix à un·e artiste émergent·e afin de soutenir et valoriser la création contemporaine en France. La proposition lauréate de cette édition, signée Céleste Richard-Zimmermann, est une réflexion sur les symboles de pouvoir autour d’une colonne brisée, creuse et instable. Sculptures, fragments et dispositifs sonores composent un espace traversé par des gestes de destruction et de transformation, où se rejouent la mémoire et le devenir de nos édifices, interrogeant la résistance et la circulation des formes.
Lauréate du Prix des Amis du Palais de Tokyo 2026-2027, Céleste Richard-Zimmermann propose d’explorer un monde commun en ruine, où les symboles de pouvoir se délitent. Une réflexion irrévérente sur notre monde.
Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 14 février 2027 :
jeudi
de 12h00 à 00h00
lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche
de 12h00 à 22h00
payant
De 9 à 13 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T15:00:00+02:00
fin : 2027-02-14T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-21T12:00:00+02:00_2026-10-21T22:00:00+02:00;2026-10-22T12:00:00+02:00_2026-10-22T00:00:00+02:00;2026-10-23T12:00:00+02:00_2026-10-23T22:00:00+02:00;2026-10-24T12:00:00+02:00_2026-10-24T22:00:00+02:00;2026-10-25T12:00:00+02:00_2026-10-25T22:00:00+02:00;2026-10-26T12:00:00+02:00_2026-10-26T22:00:00+02:00;2026-10-28T12:00:00+02:00_2026-10-28T22:00:00+02:00;2026-10-29T12:00:00+02:00_2026-10-29T00:00:00+02:00;2026-10-30T12:00:00+02:00_2026-10-30T22:00:00+02:00;2026-10-31T12:00:00+02:00_2026-10-31T22:00:00+02:00;2026-11-01T12:00:00+02:00_2026-11-01T22:00:00+02:00;2026-11-02T12:00:00+02:00_2026-11-02T22:00:00+02:00;2026-11-04T12:00:00+02:00_2026-11-04T22:00:00+02:00;2026-11-05T12:00:00+02:00_2026-11-05T00:00:00+02:00;2026-11-06T12:00:00+02:00_2026-11-06T22:00:00+02:00;2026-11-07T12:00:00+02:00_2026-11-07T22:00:00+02:00;2026-11-08T12:00:00+02:00_2026-11-08T22:00:00+02:00;2026-11-09T12:00:00+02:00_2026-11-09T22:00:00+02:00;2026-11-11T12:00:00+02:00_2026-11-11T22:00:00+02:00;2026-11-12T12:00:00+02:00_2026-11-12T00:00:00+02:00;2026-11-13T12:00:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00;2026-11-14T12:00:00+02:00_2026-11-14T22:00:00+02:00;2026-11-15T12:00:00+02:00_2026-11-15T22:00:00+02:00;2026-11-16T12:00:00+02:00_2026-11-16T22:00:00+02:00;2026-11-18T12:00:00+02:00_2026-11-18T22:00:00+02:00;2026-11-19T12:00:00+02:00_2026-11-19T00:00:00+02:00;2026-11-20T12:00:00+02:00_2026-11-20T22:00:00+02:00;2026-11-21T12:00:00+02:00_2026-11-21T22:00:00+02:00;2026-11-22T12:00:00+02:00_2026-11-22T22:00:00+02:00;2026-11-23T12:00:00+02:00_2026-11-23T22:00:00+02:00;2026-11-25T12:00:00+02:00_2026-11-25T22:00:00+02:00;2026-11-26T12:00:00+02:00_2026-11-26T00:00:00+02:00;2026-11-27T12:00:00+02:00_2026-11-27T22:00:00+02:00;2026-11-28T12:00:00+02:00_2026-11-28T22:00:00+02:00;2026-11-29T12:00:00+02:00_2026-11-29T22:00:00+02:00;2026-11-30T12:00:00+02:00_2026-11-30T22:00:00+02:00;2026-12-02T12:00:00+02:00_2026-12-02T22:00:00+02:00;2026-12-03T12:00:00+02:00_2026-12-03T00:00:00+02:00;2026-12-04T12:00:00+02:00_2026-12-04T22:00:00+02:00;2026-12-05T12:00:00+02:00_2026-12-05T22:00:00+02:00;2026-12-06T12:00:00+02:00_2026-12-06T22:00:00+02:00;2026-12-07T12:00:00+02:00_2026-12-07T22:00:00+02:00;2026-12-09T12:00:00+02:00_2026-12-09T22:00:00+02:00;2026-12-10T12:00:00+02:00_2026-12-10T00:00:00+02:00;2026-12-11T12:00:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00;2026-12-12T12:00:00+02:00_2026-12-12T22:00:00+02:00;2026-12-13T12:00:00+02:00_2026-12-13T22:00:00+02:00;2026-12-14T12:00:00+02:00_2026-12-14T22:00:00+02:00;2026-12-16T12:00:00+02:00_2026-12-16T22:00:00+02:00;2026-12-17T12:00:00+02:00_2026-12-17T00:00:00+02:00;2026-12-18T12:00:00+02:00_2026-12-18T22:00:00+02:00;2026-12-19T12:00:00+02:00_2026-12-19T22:00:00+02:00;2026-12-20T12:00:00+02:00_2026-12-20T22:00:00+02:00;2026-12-21T12:00:00+02:00_2026-12-21T22:00:00+02:00;2026-12-23T12:00:00+02:00_2026-12-23T22:00:00+02:00;2026-12-24T12:00:00+02:00_2026-12-24T00:00:00+02:00;2026-12-25T12:00:00+02:00_2026-12-25T22:00:00+02:00;2026-12-26T12:00:00+02:00_2026-12-26T22:00:00+02:00;2026-12-27T12:00:00+02:00_2026-12-27T22:00:00+02:00;2026-12-28T12:00:00+02:00_2026-12-28T22:00:00+02:00;2026-12-30T12:00:00+02:00_2026-12-30T22:00:00+02:00;2026-12-31T12:00:00+02:00_2026-12-31T00:00:00+02:00;2027-01-01T12:00:00+02:00_2027-01-01T22:00:00+02:00;2027-01-02T12:00:00+02:00_2027-01-02T22:00:00+02:00;2027-01-03T12:00:00+02:00_2027-01-03T22:00:00+02:00;2027-01-04T12:00:00+02:00_2027-01-04T22:00:00+02:00;2027-01-06T12:00:00+02:00_2027-01-06T22:00:00+02:00;2027-01-07T12:00:00+02:00_2027-01-07T00:00:00+02:00;2027-01-08T12:00:00+02:00_2027-01-08T22:00:00+02:00;2027-01-09T12:00:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00;2027-01-10T12:00:00+02:00_2027-01-10T22:00:00+02:00;2027-01-11T12:00:00+02:00_2027-01-11T22:00:00+02:00;2027-01-13T12:00:00+02:00_2027-01-13T22:00:00+02:00;2027-01-14T12:00:00+02:00_2027-01-14T00:00:00+02:00;2027-01-15T12:00:00+02:00_2027-01-15T22:00:00+02:00;2027-01-16T12:00:00+02:00_2027-01-16T22:00:00+02:00;2027-01-17T12:00:00+02:00_2027-01-17T22:00:00+02:00;2027-01-18T12:00:00+02:00_2027-01-18T22:00:00+02:00;2027-01-20T12:00:00+02:00_2027-01-20T22:00:00+02:00;2027-01-21T12:00:00+02:00_2027-01-21T00:00:00+02:00;2027-01-22T12:00:00+02:00_2027-01-22T22:00:00+02:00;2027-01-23T12:00:00+02:00_2027-01-23T22:00:00+02:00;2027-01-24T12:00:00+02:00_2027-01-24T22:00:00+02:00;2027-01-25T12:00:00+02:00_2027-01-25T22:00:00+02:00;2027-01-27T12:00:00+02:00_2027-01-27T22:00:00+02:00;2027-01-28T12:00:00+02:00_2027-01-28T00:00:00+02:00;2027-01-29T12:00:00+02:00_2027-01-29T22:00:00+02:00;2027-01-30T12:00:00+02:00_2027-01-30T22:00:00+02:00;2027-01-31T12:00:00+02:00_2027-01-31T22:00:00+02:00;2027-02-01T12:00:00+02:00_2027-02-01T22:00:00+02:00;2027-02-03T12:00:00+02:00_2027-02-03T22:00:00+02:00;2027-02-04T12:00:00+02:00_2027-02-04T00:00:00+02:00;2027-02-05T12:00:00+02:00_2027-02-05T22:00:00+02:00;2027-02-06T12:00:00+02:00_2027-02-06T22:00:00+02:00;2027-02-07T12:00:00+02:00_2027-02-07T22:00:00+02:00;2027-02-08T12:00:00+02:00_2027-02-08T22:00:00+02:00;2027-02-10T12:00:00+02:00_2027-02-10T22:00:00+02:00;2027-02-11T12:00:00+02:00_2027-02-11T00:00:00+02:00;2027-02-12T12:00:00+02:00_2027-02-12T22:00:00+02:00;2027-02-13T12:00:00+02:00_2027-02-13T22:00:00+02:00;2027-02-14T12:00:00+02:00_2027-02-14T22:00:00+02:00
Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
Afficher la carte du lieu Palais de Tokyo et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du parc André Citroën Parc Andrée Citroën paris 27 août 2026
- Exposition : Dead Train par Le Turk Galerie Achetez de l’Art Paris 27 août 2026
- Pool Party : une après-midi festive à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS 27 août 2026
- Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris 27 août 2026
- Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma Les 7 Parnassiens Les 7 Parnassiens – Multiciné Paris 27 août 2026