Toytoy, les colporteurs pouëtiques, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Toytoy, les colporteurs pouëtiques, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix dimanche 24 mai 2026.
Toytoy, les colporteurs pouëtiques Dimanche 24 mai, 16h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T16:30:00+02:00 – 2026-05-24T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T16:30:00+02:00 – 2026-05-24T17:30:00+02:00
Multipliant gesticulations et facéties, un personnage jovial et volubile invite petits et grands à s’installer. En deux temps trois mouvements, sans s’arrêter de raconter son histoire, il crée une scène de spectacle. Soudain un étrange musicien apparaît, poussant un chariot énigmatique duquel surgissent toute une myriade de jouets. Sous ses doigts virtuoses, ils se mettent à faire des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Le concerto commence. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquettent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore.
Par la Cie La Roulotte Ruche
À partir de 2 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Des tickets seront délivrés à l’accueil 20 minutes avant le début du spectacle.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jhoulette@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
Spectacle pour les petits
© Christophe Kwiatkowski
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