Toytoy, les colporteurs pouëtiques Roubaix

Roubaix

Toytoy, les colporteurs pouëtiques

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Multipliant gesticulations et facéties, un personnage jovial et volubile invite petits et grands à s’installer. En deux temps trois mouvements, sans s’arrêter de raconter son histoire, il crée une scène de spectacle. Soudain un étrange musicien apparaît, poussant un chariot énigmatique duquel surgissent toute une myriade de jouets. Sous ses doigts virtuoses, ils se mettent à faire des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Le concerto commence. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquettent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore.

Par la Cie La Roulotte Ruche

À partir de 2 ans.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Des tickets seront délivrés à l’accueil 20 minutes avant le début du spectacle.

Multipliant gesticulations et facéties, un personnage jovial et volubile invite petits et grands à s’installer. En deux temps trois mouvements, sans s’arrêter de raconter son histoire, il crée une scène de spectacle. Soudain un étrange musicien apparaît, poussant un chariot énigmatique duquel surgissent toute une myriade de jouets. Sous ses doigts virtuoses, ils se mettent à faire des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Le concerto commence. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquettent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore.

Par la Cie La Roulotte Ruche

À partir de 2 ans.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Des tickets seront délivrés à l’accueil 20 minutes avant le début du spectacle. .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 jhoulette@ville-roubaix.fr

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English :

Multiplying gesticulations and facetiousness, a jovial, voluble character invites young and old to settle in. In no time at all, without stopping to tell his story, he creates a stage for the show. Suddenly, a strange musician appears, pushing an enigmatic cart from which a myriad of toys emerge. Under his virtuoso fingers, they begin to poët, couic, meuhs, brzz. The concerto begins. Dolls laugh, cubes clatter, rattles hiccup, and all mingle in a joyous farandole of sound.

By Cie La Roulotte Ruche

For ages 2 and up.

Free admission, subject to availability. Tickets will be issued at reception 20 minutes before the start of the show.

L’événement Toytoy, les colporteurs pouëtiques Roubaix a été mis à jour le 2026-04-11 par Hauts-de-France Tourisme