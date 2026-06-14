Toyz X Bulto – Pride 2026 À la Folie Paris

Parce que notre joie n’est pas superficielle.

Miss Joy a survécu à quelque chose.

Elle vient de loin.

Elle porte des cicatrices, du rouge à lèvres, des talons cassés et des lendemains ravagés mais elle est toujours là.

Et pour cette occasion très spéciale, on est surex d’inviter le collectif colombien Bulto, accompagné d’un line-up bien freak, et un.e special guest que vous aimez déjà. <3

Gratuit pour les drags et les dolls.

Aux queens, aux kings, aux dolls, aux butchs et aux fems.

À mes queers dans l’ombre, et à celles et ceux qui brillent sous les projecteurs. À nos amours, à nos familles choisies, et à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu’ici exactement comme elles sont : CETTE JOURNÉE EST À NOUS.

Le samedi 27 juin 2026

de 23h00 à 07h00

payant

De 12,50 à 21,53 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T23:00:00+02:00_2026-06-27T07:00:00+02:00

À la Folie A la Folie – Folie L2, 26, avenue Corentin Cariou Parc de 75019 Paris



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