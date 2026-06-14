Toyz X Bulto – Pride 2026 À la Folie Paris
Toyz X Bulto – Pride 2026 À la Folie Paris dimanche 28 juin 2026.
Parce que notre joie n’est pas superficielle.
Miss Joy a survécu à quelque chose.
Elle vient de loin.
Elle porte des cicatrices, du rouge à lèvres, des talons cassés et des lendemains ravagés mais elle est toujours là.
Et pour cette occasion très spéciale, on est surex d’inviter le collectif colombien Bulto, accompagné d’un line-up bien freak, et un.e special guest que vous aimez déjà. <3
Gratuit pour les drags et les dolls.
Aux queens, aux kings, aux dolls, aux butchs et aux fems.
À mes queers dans l’ombre, et à celles et ceux qui brillent sous les projecteurs. À nos amours, à nos familles choisies, et à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu’ici exactement comme elles sont : CETTE JOURNÉE EST À NOUS.
Le samedi 27 juin 2026
de 23h00 à 07h00
payant
De 12,50 à 21,53 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T23:00:00+02:00_2026-06-27T07:00:00+02:00
À la Folie A la Folie – Folie L2, 26, avenue Corentin Cariou Parc de 75019 Paris
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