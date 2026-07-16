TRACES ARTIQUES, Le musée-chateau comtal, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

TRACES ARTIQUES 1 juillet – 17 octobre 2027 Le musée-chateau comtal Pas-de-Calais

Plein : 7,50 € — Réduit : 5,50 € — Étudiant (< 26 ans) / Pass 18‑25 ans : 3,00 €. Gratuité moins de 18 ans et le 1er dimanche du mois Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2027-07-01T09:30:00+02:00 – 2027-07-01T18:00:00+02:00 Fin : 2027-10-17T14:00:00+02:00 - 2027-10-17T17:30:00+02:00

Le Château-Musée de Boulogne-sur-Mer poursuit son dialogue entre patrimoine et création contemporaine en invitant un photographe dont le travail entre en résonance avec les collections d’art inuit conservées au sein du musée. À travers cette rencontre entre regard contemporain et œuvres anciennes, l’exposition propose d’interroger la permanence des territoires, des mémoires et des identités des peuples du Nord.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de faire dialoguer les collections historiques du musée avec une création actuelle attentive aux réalités humaines, culturelles et sociales des communautés autochtones. Le projet met ainsi en lumière la richesse des cultures inuit et plus largement des peuples nordiques, tout en ouvrant une réflexion sur la transmission, la représentation et le rapport au territoire.

Le travail photographique présenté s’attache avant tout à une approche sensible et immersive, fondée sur l’écoute et la rencontre. Il entre naturellement en écho avec les sculptures, objets et témoignages conservés dans les collections du Château-Musée, reconnues comme l’un des ensembles majeurs d’art esquimau et inuit en France.

Par cette invitation, le musée affirme également sa volonté de faire vivre ses collections au présent, en créant des passerelles entre héritage ethnographique, création artistique et regard contemporain sur les sociétés autochtones du Grand Nord.

Le musée-chateau comtal rue du bernet Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais hauts-de-france 03 21 10 02 20 http://musee.boulogne-sur-mer.fr

Le Château-Musée de Boulogne-sur-Mer poursuit son dialogue entre patrimoine et création contemporaine en invitant un photographe dont le travail entre en résonance avec les collections d’art inuit au…

©