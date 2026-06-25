Traces et indices des animaux du Ballon d’Alsace Lepuix
Traces et indices des animaux du Ballon d’Alsace Lepuix jeudi 9 juillet 2026.
Lepuix
Traces et indices des animaux du Ballon d’Alsace
Route du Ballon d’Alsace Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Quels sont les animaux qui vivent au Ballon d’Alsace ? Menez l’enquête avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.
Quels sont les animaux qui vivent au Ballon d’Alsace ? Menez l’enquête avec les animateurs de la Maison de la Nature des Vosges Saônoises. Ateliers ludiques pour découvrir les traces et les indices de présence des animaux. Pour petits et grands, en famille et entre amis.
Animation inscrite au programme de découvertes proposé dans le cadre du projet de Grand Site de France du Massif du Ballon d’Alsace.
Places limitées | Sur réservation | Lieu de départ communiqué à l’inscription | Tout public dès 5 ans .
Route du Ballon d’Alsace Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English : Traces et indices des animaux du Ballon d’Alsace
L’événement Traces et indices des animaux du Ballon d’Alsace Lepuix a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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