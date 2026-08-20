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Traces et indices, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 26 septembre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Traces et indices, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit.

Traces et indices Samedi 26 septembre, 09h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00

Venez observer les traces de passage d’animaux dans la nature : entre observation et écoute, vous découvrirez les nombreuses espèces qui vivent autour de nous sans même que l’on s’en rende compte. Avec la LPO.
Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4201 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4201 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Camille Jan-Baudens

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