Traces et indices, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 26 septembre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Traces et indices Samedi 26 septembre, 09h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00
Venez observer les traces de passage d’animaux dans la nature : entre observation et écoute, vous découvrirez les nombreuses espèces qui vivent autour de nous sans même que l’on s’en rende compte. Avec la LPO.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4201 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4201 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Camille Jan-Baudens
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