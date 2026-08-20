Traces et indices, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Traces et indices Samedi 26 septembre, 09h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00

Venez observer les traces de passage d’animaux dans la nature : entre observation et écoute, vous découvrirez les nombreuses espèces qui vivent autour de nous sans même que l’on s’en rende compte. Avec la LPO.

Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4201 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4201 »}]

Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Camille Jan-Baudens