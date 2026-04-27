TRAGEDIE, DEMOCRATIE Montpellier

Montpellier

TRAGEDIE, DEMOCRATIE

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Découvrez cette création/coproduction les 30 et 31 mai prochain, sur réservation.

Il s’agit d’aller voir en toute curiosité la vie en commun des citoyens athéniens au Ve siècle avant J.C. et d’en faire théâtre, sans folklore particulier ; d’en jouer aujourd’hui avec gourmandise et un grain de folie, dans une période pré-électorale comme presque tout le temps

Découvrez cette création/coproduction les 30 et 31 mai prochain, sur réservation.

Il s’agit d’aller voir en toute curiosité la vie en commun des citoyens athéniens au Ve siècle avant J.C. et d’en faire théâtre, sans folklore particulier ; d’en jouer aujourd’hui avec gourmandise et un grain de folie, dans une période pré-électorale comme presque tout le temps ; de se demander où nous en sommes au fond avec la démocratie — directe ou indirecte — et avec l’idée qu’on s’en fait les un·e·s les autres, qu’on la déteste ou la veuille autrement, quelque part entre toges, gilets jaunes et costumes cravates.

La pièce tente de donner à voir un temps d’avant les ruines et les fouilles, où les représentants étaient tirés au sort, et où chacun — tout le monde, donc — pouvait être choisi, faire valoir sa voix sur mille sujets concernant la vie ensemble et même sur une tragédie — Eschyle Sophocle Euripide — qu’on avait vu la veille. Enfin, tout le monde… sauf les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves.

Durée sous réserve 1h40

Rendez-vous sur place au guichet du Théâtre des 13 vents Domaine de Grammont, Montpellier au moins 20 minutes avant votre séance munis de votre réservation. .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this creation/coproduction on May 30 and 31, by reservation only.

The idea is to take a curious look at the communal life of Athenian citizens in the 5th century B.C. and turn it into a theater, without any particular folklore; to perform it today, with gusto and a touch of madness, in a pre-electoral period like most of our lives

L’événement TRAGEDIE, DEMOCRATIE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER