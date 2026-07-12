Tragédie démocratie, une pièce sur la démocratie et la citoyenneté athénienne au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

En plein contexte électoral, Le Groupe O

nous entraîne dans la Grèce du Vème siècle avant notre ère pour

interroger l’acte démocratique. À Athènes, une partie du peuple décide

directement : il vote les lois, la guerre, la paix. Tout le contraire de

nos systèmes de représentation actuels. De ce décalage naît un

frottement entre passé et présent, qui éclaire autrement notre rapport

au pouvoir.

Au plateau, fiction et histoire se mêlent : citoyens en

débat, fragments de la vie publique, ou encore Sophocle en pleine

répétition. Le théâtre devient un espace où la pensée s’éprouve. Avec

malice, Tragédie Démocratie propose une mise en abyme, où les paradoxes d’hier révèlent les fractures d’aujourd’hui.

Distribution

Mise en scène Lara Marcou et Marc Vittecoq

De et avec Noémie Develay-Ressiguier, Matthias Hejnar, Arthur Igual, Lilla Sarosdi, Agnès Serri Fabre, Renaud Triffault

Scénographie, costumes Noa Gimenez

Accessoires Alice Godefroid

Coiffure et maquillage Florie Bouvenot

Lumière Johanna Moaligou

Création sonore Florent Dupuis

Travail vocal Stéphanie Joire

Régie générale Nours

Construction scénographie Atelier du Théâtre des 13 vents, Christophe Corsini

Chargée de production Clara Duverne

« Tu fais quoi après l’assemblée citoyenne ? – Je vais voir la dernière pièce de Sophocle, c’est formidable, il paraît ». Ce dialogue vieux de 2500 ans, retrouvé sur un tesson de bouteille, nous plonge au temps des premières tragédies grecques autant qu’à celui de la démocratie athénienne.

Le jeudi 29 avril 2027

de 14h30 à 16h10

Du mardi 20 avril 2027 au vendredi 30 avril 2027 :

dimanche

de 17h00 à 18h40

samedi

de 18h00 à 19h40

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h10

payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-20T22:30:00+02:00

fin : 2027-05-01T00:10:00+02:00

Date(s) : 2027-04-20T19:30:00+02:00_2027-04-20T21:10:00+02:00;2027-04-21T19:30:00+02:00_2027-04-21T21:10:00+02:00;2027-04-22T19:30:00+02:00_2027-04-22T21:10:00+02:00;2027-04-23T19:30:00+02:00_2027-04-23T21:10:00+02:00;2027-04-24T18:00:00+02:00_2027-04-24T19:40:00+02:00;2027-04-25T17:00:00+02:00_2027-04-25T18:40:00+02:00;2027-04-27T19:30:00+02:00_2027-04-27T21:10:00+02:00;2027-04-28T19:30:00+02:00_2027-04-28T21:10:00+02:00;2027-04-29T14:30:00+02:00_2027-04-29T16:10:00+02:00;2027-04-29T19:30:00+02:00_2027-04-29T21:10:00+02:00;2027-04-30T19:30:00+02:00_2027-04-30T21:10:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/tragedie-democratie/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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