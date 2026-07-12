Tragédie démocratie, une pièce sur la démocratie et la citoyenneté athénienne au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mardi 20 avril 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
En plein contexte électoral, Le Groupe O
nous entraîne dans la Grèce du Vème siècle avant notre ère pour
interroger l’acte démocratique. À Athènes, une partie du peuple décide
directement : il vote les lois, la guerre, la paix. Tout le contraire de
nos systèmes de représentation actuels. De ce décalage naît un
frottement entre passé et présent, qui éclaire autrement notre rapport
au pouvoir.
Au plateau, fiction et histoire se mêlent : citoyens en
débat, fragments de la vie publique, ou encore Sophocle en pleine
répétition. Le théâtre devient un espace où la pensée s’éprouve. Avec
malice, Tragédie Démocratie propose une mise en abyme, où les paradoxes d’hier révèlent les fractures d’aujourd’hui.
Distribution
Mise en scène Lara Marcou et Marc Vittecoq
De et avec Noémie Develay-Ressiguier, Matthias Hejnar, Arthur Igual, Lilla Sarosdi, Agnès Serri Fabre, Renaud Triffault
Scénographie, costumes Noa Gimenez
Accessoires Alice Godefroid
Coiffure et maquillage Florie Bouvenot
Lumière Johanna Moaligou
Création sonore Florent Dupuis
Travail vocal Stéphanie Joire
Régie générale Nours
Construction scénographie Atelier du Théâtre des 13 vents, Christophe Corsini
Chargée de production Clara Duverne
« Tu fais quoi après l’assemblée citoyenne ? – Je vais voir la dernière pièce de Sophocle, c’est formidable, il paraît ». Ce dialogue vieux de 2500 ans, retrouvé sur un tesson de bouteille, nous plonge au temps des premières tragédies grecques autant qu’à celui de la démocratie athénienne.
Le jeudi 29 avril 2027
de 14h30 à 16h10
Du mardi 20 avril 2027 au vendredi 30 avril 2027 :
dimanche
de 17h00 à 18h40
samedi
de 18h00 à 19h40
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 21h10
payant
de 5€ à 28€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-20T22:30:00+02:00
fin : 2027-05-01T00:10:00+02:00
Date(s) : 2027-04-20T19:30:00+02:00_2027-04-20T21:10:00+02:00;2027-04-21T19:30:00+02:00_2027-04-21T21:10:00+02:00;2027-04-22T19:30:00+02:00_2027-04-22T21:10:00+02:00;2027-04-23T19:30:00+02:00_2027-04-23T21:10:00+02:00;2027-04-24T18:00:00+02:00_2027-04-24T19:40:00+02:00;2027-04-25T17:00:00+02:00_2027-04-25T18:40:00+02:00;2027-04-27T19:30:00+02:00_2027-04-27T21:10:00+02:00;2027-04-28T19:30:00+02:00_2027-04-28T21:10:00+02:00;2027-04-29T14:30:00+02:00_2027-04-29T16:10:00+02:00;2027-04-29T19:30:00+02:00_2027-04-29T21:10:00+02:00;2027-04-30T19:30:00+02:00_2027-04-30T21:10:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/tragedie-democratie/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- BARAPRAIA – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 12 juillet 2026
- Échecs & Jam ! Entrée libre, JASS CLUB, Paris 12 juillet 2026
- Si tu veux que je vive. Lucie & Alfred Dreyfus Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- Disco Rital Discoteca #4 Canal Barboteur Pantin 12 juillet 2026