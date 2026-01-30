Trail de la Vallée des Lissiers Aubusson

Trail de la Vallée des Lissiers

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Trail de la Vallée des Lissiers est une épreuve sportive unique en Creuse. Seul trail urbain proposé sur le département il a pour but de promouvoir le patrimoine historique et culturelle de la ville d’Aubusson.

En effet, pendant vous partez à la découverte de la ville d’Aubusson (Cité de la Tapisserie, quartier de la Terrade, Tour de l’horloge, vestiges du Chapitre …). C’est également une manifestation éco responsable qui vise à promouvoir les circuits courts et les commerces de proximité. Autrement dit c’est un mixte entre sport, culture, patrimoine et environnement.

9h30 10 km

9h40 6 km

– Inscription obligatoire

– Buvette et restauration .

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 92 16 66 ea.aubusson.athle@orange.fr

