Trail de la Vallée des Lissiers Aubusson dimanche 20 septembre 2026.
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Le Trail de la Vallée des Lissiers est une épreuve sportive unique en Creuse. Seul trail urbain proposé sur le département il a pour but de promouvoir le patrimoine historique et culturelle de la ville d’Aubusson.
En effet, pendant vous partez à la découverte de la ville d’Aubusson (Cité de la Tapisserie, quartier de la Terrade, Tour de l’horloge, vestiges du Chapitre …). C’est également une manifestation éco responsable qui vise à promouvoir les circuits courts et les commerces de proximité. Autrement dit c’est un mixte entre sport, culture, patrimoine et environnement.
9h30 10 km
9h40 6 km
– Inscription obligatoire
– Buvette et restauration .
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 92 16 66 ea.aubusson.athle@orange.fr
