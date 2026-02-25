TRAIL DE L’ESCAPADE

Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-15 09:30:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Au départ du Lycée Charles Renouvier . Course adulte Escapade (15 euros) sur 14km, 600D+, départ à 9h30. Course enfants 12-15 ans le défi des nin’s (5 euros) minimes 3km 90D+ ou benjamins 1,7km 46D+ départ 9h45. Course enfants de 5 à 11 ans (3 euros) poussins 1,3km eveil athlé 650m baby athlé 380m

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 65 46 61 62

English :

Leaving from Lycée Charles Renouvier. Escapade adult race (15 euros) over 14km, 600D+, start at 9:30 am. Children’s race 12-15 years old le défi des nin’s (5 euros): minimes 3km 90D+ or benjamins 1,7km 46D+ start at 9:45 am. Children’s race 5-11 years (3 euros) poussins 1.3km eveil athlé 650m baby athlé 380m

L’événement TRAIL DE L’ESCAPADE Prades a été mis à jour le 2026-02-25 par OTI CONFLENT CANIGO