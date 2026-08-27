Trail de Najac Najac
dimanche 4 octobre 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Trail de Najac
Le Païsserou Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Dossard trail long
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
1ère édition ! Une nouvelle aventure arrive en Aveyron.
Le dimanche 4 octobre 2026, venez découvrir des parcours mêlant sentiers, vallées, pistes forestières et patrimoine au cœur de l’un des Plus Beaux Villages de France.
Najac (12)
Trail long à 9h 16 km • 600 m D+
Trail court à 9h30 9 km • 300 m D+
Relais par équipe de 2 ou 4 à 10h boucle 3,5km
Randonnée à 9h35 9km
Course sur route pour les enfants à 12h 800m
Imaginé et organisé par une équipe de passionnés, jeunes bénévoles et acteurs locaux, le Trail de Najac est avant tout une aventure humaine pour faire découvrir notre territoire autrement.
Bienvenue au Trail de Najac. Première édition, première histoire à écrire ensemble. 17 .
Le Païsserou Najac 12270 Aveyron Occitanie
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English :
1st Edition! A new adventure is coming to Aveyron.
L’événement Trail de Najac Najac a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Najac (Aveyron)
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