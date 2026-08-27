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AGENDA · Najac

Trail de Najac Najac

dimanche 4 octobre 2026 · Najac

Trail de Najac Najac

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Le Païsserou
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif
17 Tarif de base plein tarif Dossard trail long

Najac

Trail de Najac

Le Païsserou Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Dossard trail long

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

1ère édition ! Une nouvelle aventure arrive en Aveyron.
Le dimanche 4 octobre 2026, venez découvrir des parcours mêlant sentiers, vallées, pistes forestières et patrimoine au cœur de l’un des Plus Beaux Villages de France.
Najac (12)
Trail long à 9h 16 km • 600 m D+
Trail court à 9h30 9 km • 300 m D+
Relais par équipe de 2 ou 4 à 10h boucle 3,5km
Randonnée à 9h35 9km
Course sur route pour les enfants à 12h 800m
Imaginé et organisé par une équipe de passionnés, jeunes bénévoles et acteurs locaux, le Trail de Najac est avant tout une aventure humaine pour faire découvrir notre territoire autrement.
Bienvenue au Trail de Najac. Première édition, première histoire à écrire ensemble. 17  .

Le Païsserou Najac 12270 Aveyron Occitanie  

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English :

1st Edition! A new adventure is coming to Aveyron.

L’événement Trail de Najac Najac a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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