Informations pratiques

Senlis

Trail de Senlis 2026

avenue de Reims Senlis Oise

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Cette nouvelle édition vous réserve des parcours mêlant sentiers forestiers, et magnifiques paysages dans les forêts d’Halatte et d’Ermenonville. Que vous soyez en quête d’un défi sportif, d’un premier trail ou simplement d’un week-end convivial entre passionnés, chacun trouvera son bonheur.

L’équipe de XTREM CHALLENGES Senlis est heureuse de vous annoncer l’ouverture des inscriptions de la 18ᵉ édition du Trail de Senlis.

Programme à retrouver sur le site Adeorun.

Cette nouvelle édition vous réserve des parcours mêlant sentiers forestiers, et magnifiques paysages dans les forêts d’Halatte et d’Ermenonville. Que vous soyez en quête d’un défi sportif, d’un premier trail ou simplement d’un week-end convivial entre passionnés, chacun trouvera son bonheur. .

avenue de Reims Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 79 78 80 12 xtremchallenges60@gmail.com

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English :

This new edition offers routes that combine forest trails with magnificent scenery in the Halatte and Ermenonville forests. Whether you’re looking for a athletic challenge, your first trail run, or simply a fun weekend with fellow enthusiasts, there’s something for everyone.

L’événement Trail de Senlis 2026 Senlis a été mis à jour le 2024-11-14 par Chantilly-Senlis Tourisme