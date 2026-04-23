Carcassonne

TRAIL DES COLOMBES 2026

Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 239 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 08:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Le Grand Raid des Cathares est un évènement d’Ultra Trail, regroupant 7 formats de courses différents. Que vous soyez débutants en trail ou confirmés, il y en a pour tous les profils.

Créé en 2015, le Grand Raid des Cathares a organisé sa douzième édition les 22, 23 et 24 octobre 2026 au départ de Carcassonne

Le Trail des Colombes est une course médiévale de pleine nature qui fait 41 km pour 1300 m D+.

Le départ sera donné depuis la porte de Narbonne de la cité médiévale de Carcassonne le samedi 24 Octobre 2026 à 8h, l’arrivée est au Dôme.

En direction du Lac de Cavayère, le parcours vous offre des paysages magnifiques de la région. Elle vous propose un parcours varié avec de nombreuses relances sur les chemins, les pistes, les sous-bois Cathares avant de revenir vers Carcassonne.

7 épreuves sont au programme

*Grand Raid des Cathares 161 km 7 000 m D+, le 22 octobre à 21h

*Raid des Bogomiles 101 km 4 300 m D+, le 23 octobre à 11h

*Raid des Troubadours 85 km 3 200 D+, le 23 octobre à 9h

*Trail des Hérétiques 63 km 2 750 m D+, le 24 octobre à 4h

*Trail des Colombes 41 km 1 300 m D+ le 24 octobre à 8h

*Trail des Patarins |: 25 km 850 m D+, le 23 octobre à 14h

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, le 23 octobre à 20h

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

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English :

The Grand Raid des Cathares is an Ultra Trail event, with 7 different race formats. Whether you’re a beginner or an experienced trail runner, there’s something for everyone.

Created in 2015, the Grand Raid des Cathares held its twelfth edition on October 22, 23 and 24, 2026, departing from Carcassonne

The Trail des Colombes is a medieval outdoor race covering 41 km and 1300 m D+.

The start is from the Porte de Narbonne in the medieval city of Carcassonne on Saturday October 24, 2026 at 8am, with the finish at the Dôme.

Heading towards the Lac de Cavayère, the route takes in the magnificent scenery of the region. It’s a varied route with plenty of restarts on paths, tracks and Cathar undergrowth before returning to Carcassonne.

7 events are on the program:

*Grand Raid des Cathares: 161 km: 7,000 m D+, October 22 at 9 p.m

*Raid des Bogomiles: 101 km: 4,300 m D+, October 23 at 11 a.m

*Raid des Troubadours: 85 km: 3,200 D+, October 23 at 9am

*Trail des Hérétiques: 63 km: 2,750 m D+, October 24 at 4am

*Trail des Colombes: 41 km: 1,300 m D+, October 24 at 8am

*Trail des Patarins 25 km 850 m D+, October 23 at 2pm

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, October 23 at 8pm

L’événement TRAIL DES COLOMBES 2026 Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT