Carcassonne

TRAIL DES HÉRÉTIQUES 2026

Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 239 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 04:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Le Grand Raid des Cathares est un évènement d’Ultra Trail, regroupant 7 formats de courses différents. Que vous soyez débutants en trail ou confirmés, il y en a pour tous les profils.

Créé en 2015, le Grand Raid des Cathares a organisé sa douzième édition les 22, 23 et 24 octobre 2026 au départ de Carcassonne

Le Trail des Hérétiques est une course limitée à 620 participants, c’ est une course de pleine nature empruntant des pistes, sentiers et chemins du département de l’Aude). Elle forme une boucle démarrant de la Cité de Carcassonne, depuis la porte de Narbonne pour une arrivée au dôme (même lieu que la remise des dossards).

Elle propose un parcours tant touristique qu’historique varié alternant chemins, pistes, paysages du sud du Carcassonnais à travers de grandes forêts.

Départ à 4h du matin, temps maximum 13 heures.

7 épreuves sont au programme

*Grand Raid des Cathares 161 km 7 000 m D+, le 22 octobre à 21h

*Raid des Bogomiles 101 km 4 300 m D+, le 23 octobre à 11h

*Raid des Troubadours 85 km 3 200 D+, le 23 octobre à 9h

*Trail des Hérétiques 63 km 2 750 m D+, le 24 octobre à 4h

*Trail des Colombes 41 km 1 300 m D+ le 24 octobre à 8h

*Trail des Patarins |: 25 km 850 m D+, le 23 octobre à 14h

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, le 23 octobre à 20h

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

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English :

The Grand Raid des Cathares is an Ultra Trail event, with 7 different race formats. Whether you’re a beginner or an experienced trail runner, there’s something for everyone.

Created in 2015, the Grand Raid des Cathares held its twelfth edition on October 22, 23 and 24, 2026, departing from Carcassonne

The Trail des Hérétiques is a race limited to 620 participants, and is an open-air race using trails, paths and tracks in the Aude department.) It forms a loop starting in the Cité de Carcassonne, from the Porte de Narbonne to the finish at the Dôme (same place as the race number drop-off).

It offers a varied touristic and historical route, alternating paths, tracks, southern Carcassonne landscapes and large forests.

Start at 4 a.m., maximum time: 13 hours.

7 events on the program:

*Grand Raid des Cathares: 161 km: 7,000 m D+, October 22 at 9 p.m

*Raid des Bogomiles: 101 km: 4,300 m D+, October 23 at 11 a.m

*Raid des Troubadours: 85 km: 3,200 D+, October 23 at 9am

*Trail des Hérétiques: 63 km: 2,750 m D+, October 24 at 4am

*Trail des Colombes: 41 km: 1,300 m D+, October 24 at 8am

*Trail des Patarins 25 km 850 m D+, October 23 at 2pm

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, October 23 at 8pm

L’événement TRAIL DES HÉRÉTIQUES 2026 Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT