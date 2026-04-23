Carcassonne

TRAIL DES PATARINS 2026

Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 239 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Le Grand Raid des Cathares est un évènement d’Ultra Trail, regroupant 7 formats de courses différents. Que vous soyez débutants en trail ou confirmés, il y en a pour tous les profils.

Créé en 2015, le Grand Raid des Cathares a organisé sa douzième édition les 22, 23 et 24 octobre 2026 au départ de Carcassonne

Après un départ en début d’après-midi à la Cité de Carcassonne, parcourez une boucle vers le camp miliaire de Villemaury.

Courez à travers un parcours varié en pays carcassonnais avec de nombreuses relances à travers les chemins, les pistes forestières, les sous-bois et les vignes audoises. En direction du lac de Cavayère, le parcours vous offrira des beaux paysages. Traversez le camp militaire de Villemaury pour rejoindre le dernier ravitaillement du Grand Raid des Cathares (160 km).

Venez profitez d’une course de journée pour découvrir les paysages carcassonnais.

7 épreuves sont au programme

*Grand Raid des Cathares 161 km 7 000 m D+, le 22 octobre à 21h

*Raid des Bogomiles 101 km 4 300 m D+, le 23 octobre à 11h

*Raid des Troubadours 85 km 3 200 D+, le 23 octobre à 9h

*Trail des Hérétiques 63 km 2 750 m D+, le 24 octobre à 4h

*Trail des Colombes 41 km 1 300 m D+ le 24 octobre à 8h

*Trail des Patarins 25 km 850 m D+, le 23 octobre à 14h

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, le 23 octobre à 20h

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grand Raid des Cathares is an Ultra Trail event, with 7 different race formats. Whether you’re a beginner or an experienced trail runner, there’s something for everyone.

Created in 2015, the Grand Raid des Cathares held its twelfth edition on October 22, 23 and 24, 2026, departing from Carcassonne

After an early afternoon start at the Cité de Carcassonne, run a loop to the Villemaury military camp.

Run through a varied course in the Carcassonne countryside, with many restarts on paths, forest tracks, undergrowth and Aude vineyards. As you head towards the Cavayère lake, you’ll enjoy some beautiful scenery. Cross the Villemaury military camp to reach the last refreshment point of the Grand Raid des Cathares (160 km).

Come and take advantage of a day race to discover the Carcassonne countryside.

7 events are on the program:

*Grand Raid des Cathares: 161 km: 7,000 m D+, October 22 at 9pm

*Raid des Bogomiles: 101 km: 4,300 m D+, October 23 at 11 a.m

*Raid des Troubadours: 85 km: 3,200 D+, October 23 at 9am

*Trail des Hérétiques: 63 km: 2,750 m D+, October 24 at 4am

*Trail des Colombes: 41 km: 1,300 m D+, October 24 at 8am

*Trail des Patarins: 25 km: 850 m D+, October 23 at 2pm

*Trail nocturne du château comtal: 12 km: 250 m D+, October 23 at 8pm

L’événement TRAIL DES PATARINS 2026 Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT