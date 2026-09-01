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AGENDA · Pontarlier

Trail des sangliers Pontarlier

dimanche 27 septembre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Site du Gounefay, le Larmont
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
10 10 73 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Trail des sangliers

Site du Gounefay, le Larmont Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 73 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Organisé par Doubs Sud Athlétisme Pontarlier.
Depuis plus de 20 ans, le trail des Sangliers fait transpirer les mollets et vibrer les coeurs. Venez retrouver vos parcours préférés à faire en solo ou en duo. Montées, descentes dans un décor de rêve. Ambiance garantie sur les parcours, au village expo ou à la restauration buvette. Animation musicale   .

Site du Gounefay, le Larmont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   dsapontarlier@orange.fr

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English : Trail des sangliers

L’événement Trail des sangliers Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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