Informations pratiques

Pontarlier

Trail des sangliers

Site du Gounefay, le Larmont Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 73 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Organisé par Doubs Sud Athlétisme Pontarlier.

Depuis plus de 20 ans, le trail des Sangliers fait transpirer les mollets et vibrer les coeurs. Venez retrouver vos parcours préférés à faire en solo ou en duo. Montées, descentes dans un décor de rêve. Ambiance garantie sur les parcours, au village expo ou à la restauration buvette. Animation musicale .

Site du Gounefay, le Larmont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté dsapontarlier@orange.fr

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English : Trail des sangliers

L’événement Trail des sangliers Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS