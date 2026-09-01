Trail des sangliers Pontarlier
dimanche 27 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Trail des sangliers
Site du Gounefay, le Larmont Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 73 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisé par Doubs Sud Athlétisme Pontarlier.
Depuis plus de 20 ans, le trail des Sangliers fait transpirer les mollets et vibrer les coeurs. Venez retrouver vos parcours préférés à faire en solo ou en duo. Montées, descentes dans un décor de rêve. Ambiance garantie sur les parcours, au village expo ou à la restauration buvette. Animation musicale .
Site du Gounefay, le Larmont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté dsapontarlier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail des sangliers
L’événement Trail des sangliers Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026