Trail Diège et Collines Ussel

Trail Diège et Collines

Route de Ponty Ussel Corrèze

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

2026-08-30

Course pédestre en nature sur les sentiers de haute Corrèze. Au départ du site de Ponty à Ussel, trois parcours seront proposés aux coureurs amateurs ou chevronnés. Les distances de 9 km, 15 km et 25 km permettront à chacun de trouver son bonheur.

Route de Ponty Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 70 61 15 athletissim@hotmail.fr

English : Trail Diège et Collines

