Trail Diège et Collines Ussel
Trail Diège et Collines Ussel dimanche 30 août 2026.
Trail Diège et Collines
Route de Ponty Ussel Corrèze
2026-08-30
Course pédestre en nature sur les sentiers de haute Corrèze. Au départ du site de Ponty à Ussel, trois parcours seront proposés aux coureurs amateurs ou chevronnés. Les distances de 9 km, 15 km et 25 km permettront à chacun de trouver son bonheur.
Engagements sur le site Jorganize.fr .
Route de Ponty Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 70 61 15 athletissim@hotmail.fr
English : Trail Diège et Collines
L’événement Trail Diège et Collines Ussel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze