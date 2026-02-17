Trail du Fort de Guentrange Thionville

Trail du Fort de Guentrange

4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:15:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

On vous donne rendez-vous pour la 10ème édition de notre trail !

2 courses sont prévues

– 10km pour 300m de D+

– 23km pour 800m de D+

Infos sur les parcours, inscriptions et programme à venir.

Vous êtes prêts à relever le défi ? Invitez vos amis et commencez à vous entraîner dès maintenant !

Les marcheurs sont aussi les bienvenus !Tout public

.

4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est Trailfortguentrange@gmail.com

English :

We look forward to seeing you at the 10th edition of our trail!

2 races are planned:

– 10km for 300m of D+

– 23km for 800m of D+

Details of routes, registration and program to come.

Ready for the challenge? Invite your friends and start training now!

Walkers are also welcome!

