Trail du Fort de Guentrange Thionville
Trail du Fort de Guentrange Thionville dimanche 10 mai 2026.
Trail du Fort de Guentrange
4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:15:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
On vous donne rendez-vous pour la 10ème édition de notre trail !
2 courses sont prévues
– 10km pour 300m de D+
– 23km pour 800m de D+
Infos sur les parcours, inscriptions et programme à venir.
Vous êtes prêts à relever le défi ? Invitez vos amis et commencez à vous entraîner dès maintenant !
Les marcheurs sont aussi les bienvenus !Tout public
.
4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est Trailfortguentrange@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the 10th edition of our trail!
2 races are planned:
– 10km for 300m of D+
– 23km for 800m of D+
Details of routes, registration and program to come.
Ready for the challenge? Invite your friends and start training now!
Walkers are also welcome!
L’événement Trail du Fort de Guentrange Thionville a été mis à jour le 2026-02-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME