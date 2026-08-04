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AGENDA · Bourg-Saint-Maurice

Trail du Petit Saint Bernard Les Chapieux Bourg-Saint-Maurice

samedi 26 septembre 2026 · Les Chapieux · Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Les Chapieux
Adresse
Chalet informations
Ville
73700 Bourg-Saint-Maurice
Département
Savoie
Tarif

Bourg-Saint-Maurice

Trail du Petit Saint Bernard

Les Chapieux Chalet informations Bourg-Saint-Maurice Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir la vallée des Chapieux et ses montagnes lors de cette épreuve de trail.
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Les Chapieux Chalet informations Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   tpsinfostrail@gmail.com

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English : Petit Saint Bernard Trail

Come explore the Chapieux Valley and its mountains during this trail race.

L’événement Trail du Petit Saint Bernard Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-08-04 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme

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