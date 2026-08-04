Trail du Petit Saint Bernard Les Chapieux Bourg-Saint-Maurice
samedi 26 septembre 2026 · Les Chapieux · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Bourg-Saint-Maurice
Trail du Petit Saint Bernard
Les Chapieux Chalet informations Bourg-Saint-Maurice Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir la vallée des Chapieux et ses montagnes lors de cette épreuve de trail.
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Les Chapieux Chalet informations Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes tpsinfostrail@gmail.com
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English : Petit Saint Bernard Trail
Come explore the Chapieux Valley and its mountains during this trail race.
L’événement Trail du Petit Saint Bernard Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-08-04 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme
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