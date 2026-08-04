Trail du Petit Saint Bernard Les Chapieux Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Bourg-Saint-Maurice

Trail du Petit Saint Bernard

Les Chapieux Chalet informations Bourg-Saint-Maurice Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir la vallée des Chapieux et ses montagnes lors de cette épreuve de trail.

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Les Chapieux Chalet informations Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes tpsinfostrail@gmail.com

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English : Petit Saint Bernard Trail

Come explore the Chapieux Valley and its mountains during this trail race.

L’événement Trail du Petit Saint Bernard Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-08-04 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme