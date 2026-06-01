TRAIL EN AUBRAC Nasbinals
TRAIL EN AUBRAC Nasbinals samedi 20 juin 2026.
Nasbinals
TRAIL EN AUBRAC
Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Entre montagnes, hêtraies et zones humides, courir sur l’Aubrac reste une expérience hors du commun.
Trail en Aubrac propose depuis l’an 2000, un véritable festival du trail estival.
C’est au milieu du fameux thé d’Aubrac et des gentianes que serpentent les différents parcours au programme.
Des trails les plus courts, proposés également en version rando, aux 3 autres distances, venez découvrir la Cap’Aubrac, le Marathon des Burons et l’Aubrac Circus. Votre challenge est sur l’Aubrac, votre objectif, franchir la ligne d’arrivée ! Bienvenue sur les courses de Trail en Aubrac. .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie info.pulsations@gmail.com
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English :
L’événement TRAIL EN AUBRAC Nasbinals a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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