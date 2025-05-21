Trail Noct’Urbain d’Arbois Arbois
Trail Noct’Urbain d’Arbois Arbois samedi 20 mars 2027.
Arbois
Trail Noct’Urbain d’Arbois
Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
L’association Trail du Cirque du Fer à Cheval et la Ville d’Arbois vous proposent un trail nocturne et urbain dans les rues de notre superbe citée vigneronne jurassienne.
Vous déambulerez dans une ville d’histoire, de culture et de personnages illustres sur un parcours de 10km plein de surprises !
Plus d’informations à venir ! .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@tcfc.fr
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English : Trail Noct’Urbain d’Arbois
L’événement Trail Noct’Urbain d’Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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