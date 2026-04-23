Carcassonne

TRAIL NOCTURNE DU CHÂTEAU COMTAL 2026

Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 239 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Le Grand Raid des Cathares est un évènement d’Ultra Trail, regroupant 7 formats de courses différents. Que vous soyez débutants en trail ou confirmés, il y en a pour tous les profils.

Créé en 2015, le Grand Raid des Cathares a organisé sa douzième édition les 22, 23 et 24 octobre 2026 au départ de Carcassonne.

Le Trail Nocturne du Château Comtal est une course limitée à 500 participants. Les coureurs s’élanceront pour 12 km environ avec un dénivelé positif de 250 m.

Course de pleine nature et entièrement de nuit, avec un parcours varié, dans les chemins cathares. Cette course se vit seule et le principe est celui d’une semi auto-suffisance à allure libre en une seule étape.

7 épreuves sont au programme

*Grand Raid des Cathares 161 km 7 000 m D+, le 22 octobre à 21h

*Raid des Bogomiles 101 km 4 300 m D+, le 23 octobre à 11h

*Raid des Troubadours 85 km 3 200 D+, le 23 octobre à 9h

*Trail des Hérétiques 63 km 2 750 m D+, le 24 octobre à 4h

*Trail des Colombes 41 km 1 300 m D+ le 24 octobre à 8h

*Trail des Patarins 25 km 850 m D+, le 23 octobre à 14h

*Trail nocturne du château comtal 12 km 250 m D+, le 23 octobre à 20h

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

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English :

The Grand Raid des Cathares is an Ultra Trail event, with 7 different race formats. Whether you’re a beginner or an experienced trail runner, there’s something for everyone.

Created in 2015, the Grand Raid des Cathares held its twelfth edition on October 22, 23 and 24, 2026, departing from Carcassonne.

The Trail Nocturne du Château Comtal is a race limited to 500 participants. Runners will cover a distance of around 12 km, with a 250 m elevation gain.

This is an all-night, open-air race, with a varied route along the Cathar paths. This race is run alone, and the principle is one of semi-self-sufficiency at a free pace in a single stage.

7 events are on the program:

*Grand Raid des Cathares: 161 km: 7,000 m D+, October 22 at 9 p.m

*Raid des Bogomiles: 101 km: 4,300 m D+, October 23 at 11 a.m

*Raid des Troubadours: 85 km: 3,200 D+, October 23 at 9am

*Trail des Hérétiques: 63 km: 2,750 m D+, October 24 at 4am

*Trail des Colombes: 41 km: 1,300 m D+, October 24 at 8am

*Trail des Patarins: 25 km: 850 m D+, October 23 at 2pm

*Trail nocturne du château comtal: 12 km: 250 m D+, October 23 at 8pm

L’événement TRAIL NOCTURNE DU CHÂTEAU COMTAL 2026 Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT