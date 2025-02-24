Trail nocturne du Haut-Bugey Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Trail nocturne du Haut-Bugey

Hauteville-Lompnes Domaine nordique de la Praille Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le site de La Praille est à nouveau le cadre de l’édition hivernale des Intenses Sessions pour nous faire courir les sentiers à la lueur de la frontale ! Venez passer une soirée exceptionnelle dans un cadre féérique avec des courses pour tous les âges.

.

Hauteville-Lompnes Domaine nordique de la Praille Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 78 80 28 intenses.sessions@gmail.com

English :

The site of La Praille is once again the setting for the winter edition of the Intenses Sessions to make us run the trails by the light of the headlamp! Come and spend an exceptional evening in a magical setting with races for all ages.

German :

Das Gelände von La Praille bildet wieder den Rahmen für die Winterausgabe der Intenses Sessions, um uns im Schein der Stirnlampen über die Pfade laufen zu lassen! Verbringen Sie einen außergewöhnlichen Abend in einer märchenhaften Umgebung mit Läufen für alle Altersgruppen.

Italiano :

Il sito di La Praille è ancora una volta lo scenario dell’edizione invernale delle Intenses Sessions per farci percorrere i sentieri alla luce della lampada frontale! Venite a trascorrere una serata eccezionale in un ambiente magico con gare per tutte le età.

Espanol :

¡El sitio de La Praille vuelve a ser el escenario de la edición invernal de las Intenses Sessions para hacernos correr por los senderos a la luz del faro! Venga a pasar una velada excepcional en un entorno mágico con carreras para todas las edades.

L’événement Trail nocturne du Haut-Bugey Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme du Haut-Bugey