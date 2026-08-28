Trail patrimoine au pays de Volvic Office de Tourisme de Volvic Maison UNESCO Chaîne des Puys faille de Limagne Volvic

dimanche 4 octobre 2026 · Office de Tourisme de Volvic Maison UNESCO Chaîne des Puys faille de Limagne · Volvic

Informations pratiques

Volvic

Trail patrimoine au pays de Volvic

Office de Tourisme de Volvic Maison UNESCO Chaîne des Puys faille de Limagne 12 Rue des Sources Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vivez une expérience sportive unique avec ce trail patrimoine au cœur du pays de Volvic, entre paysages volcaniques spectaculaires et richesses historiques.

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Office de Tourisme de Volvic Maison UNESCO Chaîne des Puys faille de Limagne 12 Rue des Sources Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Enjoy a unique sporting experience on this heritage trail in the heart of the Volvic region, amid spectacular volcanic landscapes and rich history.

L’événement Trail patrimoine au pays de Volvic Volvic a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme