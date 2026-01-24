TRAIL URBAIN au clair de lune à Montélimar Les Allées provençales Montélimar

TRAIL URBAIN au clair de lune à Montélimar

Les Allées provençales Centre ville de Montélimar Montélimar Drôme

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-30

12 ° edition du trail urbain au clair de lune au centre ville de Montélimar. 3 courses à pied: relais de 2 fois 5 km et une course de 10 km et une course de 21 km.

Les Allées provençales Centre ville de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 00 74 06 pierre.mauchand@hotmail.com

12th edition of the Moonlight Urban Trail in downtown Montélimar. 3 running races: a 2 x 5 km relay, a 10 km race and a 21 km race.

