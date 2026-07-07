TRAIL URBAIN LA POPULAIRE Place Juhel Mayenne
mardi 14 juillet 2026 · Place Juhel · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
TRAIL URBAIN LA POPULAIRE
Place Juhel Parc du Château Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Au cœur de l’été, venez découvrir ou redécouvrir la ville de Mayenne. Le trail urbain arpentera les rues, les escaliers les lieux insolites de la magnifique cité mayennaise.
2 épreuves au choix, un 10km, un 5km.
4 épreuves pour les enfants.
Par l’association Le Son de Vie. .
Place Juhel Parc du Château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire lesondevie53@gmail.com
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English :
In the heart of summer, come and discover or rediscover the city of Mayenne. The urban trail will wind its way through the streets, staircases and unusual places of the magnificent city of Mayenne.
L’événement TRAIL URBAIN LA POPULAIRE Mayenne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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