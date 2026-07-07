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AGENDA · Mayenne

TRAIL URBAIN LA POPULAIRE Place Juhel Mayenne

mardi 14 juillet 2026 · Place Juhel · Mayenne

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Juhel
Adresse
Parc du Château
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Tarif

Mayenne

TRAIL URBAIN LA POPULAIRE

Place Juhel Parc du Château Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Au cœur de l’été, venez découvrir ou redécouvrir la ville de Mayenne. Le trail urbain arpentera les rues, les escaliers les lieux insolites de la magnifique cité mayennaise.
2 épreuves au choix, un 10km, un 5km.
4 épreuves pour les enfants.

Par l’association Le Son de Vie.   .

Place Juhel Parc du Château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire   lesondevie53@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of summer, come and discover or rediscover the city of Mayenne. The urban trail will wind its way through the streets, staircases and unusual places of the magnificent city of Mayenne.

L’événement TRAIL URBAIN LA POPULAIRE Mayenne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne

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