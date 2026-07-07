TRAIL URBAIN LA POPULAIRE Place Juhel Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

TRAIL URBAIN LA POPULAIRE

Place Juhel Parc du Château Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Au cœur de l’été, venez découvrir ou redécouvrir la ville de Mayenne. Le trail urbain arpentera les rues, les escaliers les lieux insolites de la magnifique cité mayennaise.

2 épreuves au choix, un 10km, un 5km.

4 épreuves pour les enfants.

Par l’association Le Son de Vie. .

Place Juhel Parc du Château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire lesondevie53@gmail.com

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English :

In the heart of summer, come and discover or rediscover the city of Mayenne. The urban trail will wind its way through the streets, staircases and unusual places of the magnificent city of Mayenne.

L’événement TRAIL URBAIN LA POPULAIRE Mayenne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne