TRAILHOUNET CALANDRETA Rue Xavier Darasse Toulouse

Toulouse

TRAILHOUNET CALANDRETA

Rue Xavier Darasse CALANDRETA COSTA PAVADA Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Partez pour une course festive et familiale !

Toujours ancré dans son esprit de trail urbain mêlant nature, ville et culture occitane, cet événement est organisé avec cœur au profit de l’Association Calandreta Costa Pavada.

Cette année, on double le plaisir et on met la jeunesse à l’honneur ! Que vous soyez là pour la performance ou simplement pour le plaisir de partager un moment sportif, il y a forcément un format pour vous.

Nouveautés 2026

– Une course enfant pour s’initier dès le plus jeune âge.

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Choisissez vite votre parcours, inscrivez-vous et rejoignez la ligne de départ ! 2 .

Rue Xavier Darasse CALANDRETA COSTA PAVADA Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join us for a festive, family-friendly race!

L’événement TRAILHOUNET CALANDRETA Toulouse a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE