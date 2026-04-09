Eymoutiers

Train touristique à vapeur Circuit des Gorges de la Vienne 14 juillet

Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:20:00

fin : 2026-07-14 15:40:00

Date(s) :

2026-07-14

Voyage de 1h15 (A/R) au départ de la gare SNCF d’Eymoutiers et à destination de Châteauneuf-Bujaleuf. Le train touristique et historique emprunte les 7 km les plus spectaculaires de la voie ferrée de montagne Limoges-Ussel. La ligne traverse 7 tunnels et plusieurs ponts et viaducs pour atteindre la petite gare de Châteauneuf-Bujaleuf. Cette gare, située en pleine campagne, a conservé tout son patrimoine depuis sa construction en 1880. Au retour, la déclivité importante (la voie ferrée monte) mettra à rude épreuve la locomotive et son équipe de conduite. Malgré tous ces efforts, la vitesse aura du mal à dépasser 40 km/h. Durant le voyage, vous bénéficierez d’une animation musicale (sous réserve) et de commentaires sur la ligne. Billets en vente à l’Office de Tourisme de Limoges , à l’Office de Tourisme des Portes de Vassivière à Eymoutiers, ou en ligne. .

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

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English : Train touristique à vapeur Circuit des Gorges de la Vienne 14 juillet

L’événement Train touristique à vapeur Circuit des Gorges de la Vienne 14 juillet Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Portes de Vassivière