Train touristique à vapeur De Saint-Léonard de Noblat à Eymoutiers Saint-Léonard-de-Noblat
Train touristique à vapeur De Saint-Léonard de Noblat à Eymoutiers Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 12 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Train touristique à vapeur De Saint-Léonard de Noblat à Eymoutiers
La Gare SNCF Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:20:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Embarquez à bord d’un authentique train à vapeur des années 1950 et vivez une parenthèse hors du temps.
Au départ de la gare SNCF de Saint-Léonard-de-Noblat, laissez-vous séduire par une journée placée sous le signe du patrimoine ferroviaire et des paysages du Limousin. Le voyage vous conduira jusqu’à Eymoutiers, en empruntant la mythique ligne de montagne Limoges–Ussel qui longe la vallée de la Vienne.
Durant environ une heure de trajet, vous découvrirez des paysages variés prairies verdoyantes, vallées encaissées, gorges sauvages de la Vienne, tunnels et viaducs spectaculaires se succéderont sous vos yeux au rythme du train historique.
Une halte à Eymoutiers vous permettra de profiter librement des nombreuses activités et découvertes proposées dans la ville et ses environs.
Le voyage retour s’effectuera en fin d’après-midi pour rejoindre Saint-Léonard-de-Noblat .
La Gare SNCF Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06
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English : Train touristique à vapeur De Saint-Léonard de Noblat à Eymoutiers
L’événement Train touristique à vapeur De Saint-Léonard de Noblat à Eymoutiers Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Noblat
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