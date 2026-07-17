Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-24 11:45:00

Date(s) :

2026-10-24

Accueillis sur un quai de gare improvisé, vous serez guidés par le contrôleur et chauffeur du Train-Train-Blues, pour prendre place à bord ! À bord de ce train bleu, vous découvrirez l’histoire d’un voyage et de la femme qui l’accomplit. À travers les fenêtres, les paysages défilent comme des tableaux mouvants et révèlent des souvenirs d’enfance, des anecdotes familiales… Un spectacle immersif qui vous invite, jeunes spectateurs et éternels grands enfants, à monter avec les comédiens à bord d’un train magique…

Informations pratiques

Durée 45 minutes.

Conseillé à partir de 4 ans.

Réservation en ligne obligatoire. .

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

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English :

L’événement Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue