Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon
samedi 24 octobre 2026 · Rue Vincent Jézéquel · Le Relecq-Kerhuon
Informations pratiques
Le Relecq-Kerhuon
Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques
Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-24 11:45:00
Date(s) :
2026-10-24
Accueillis sur un quai de gare improvisé, vous serez guidés par le contrôleur et chauffeur du Train-Train-Blues, pour prendre place à bord ! À bord de ce train bleu, vous découvrirez l’histoire d’un voyage et de la femme qui l’accomplit. À travers les fenêtres, les paysages défilent comme des tableaux mouvants et révèlent des souvenirs d’enfance, des anecdotes familiales… Un spectacle immersif qui vous invite, jeunes spectateurs et éternels grands enfants, à monter avec les comédiens à bord d’un train magique…
Informations pratiques
Durée 45 minutes.
Conseillé à partir de 4 ans.
Réservation en ligne obligatoire. .
Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31
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English :
L’événement Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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