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AGENDA · Le Relecq-Kerhuon

Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

samedi 5 décembre 2026 · Rue Vincent Jézéquel · Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Vincent Jézéquel
Adresse
L'Astrolabe
Ville
29480 Le Relecq-Kerhuon
Département
Finistère
Tarif

Le Relecq-Kerhuon

Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06

Artistes, créateurs et artisans du Finistère vous invitent à découvrir leurs plus belles réalisations ! Des créations uniques, faites avec passion, pour dénicher des idées cadeaux originales ou simplement vous faire plaisir. Le Père Noël sera présent pour faire de jolies photos souvenir dans son traîneau avec les petits et les grands. Le dimanche après-midi, vous serez accueilli par Odile la Bretonne qui sera présente dans les allées du marché. Nous vous réservons également d’autres animations.   .

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31 

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English :

L’événement Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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