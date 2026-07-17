Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon
samedi 5 décembre 2026 · Rue Vincent Jézéquel · Le Relecq-Kerhuon
Informations pratiques
Le Relecq-Kerhuon
Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques
Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Artistes, créateurs et artisans du Finistère vous invitent à découvrir leurs plus belles réalisations ! Des créations uniques, faites avec passion, pour dénicher des idées cadeaux originales ou simplement vous faire plaisir. Le Père Noël sera présent pour faire de jolies photos souvenir dans son traîneau avec les petits et les grands. Le dimanche après-midi, vous serez accueilli par Odile la Bretonne qui sera présente dans les allées du marché. Nous vous réservons également d’autres animations. .
Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31
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English :
L’événement Train-Train-Blues Théâtre et arts graphiques Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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