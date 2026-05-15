Trajectoires Cie Idio(m)rythmie Les verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Trajectoires Cie Idio(m)rythmie

Les verchers-sur-Layon 8 place du vicomte de maupeou Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21

Trajectoire(s) est une histoire d’amitié entre Érion et Sarah, tous deux passionnés de foot. Mais c’est surtout une expérience de théâtre au casque qui parle à tout le monde, à la fois intime et universelle.

Érion doit quitter le Kosovo pour la France Parce que c’est mes parents qui ont choisi. Sur le quai de la gare routière, Sarah griffonne son numéro de téléphone sur un petit bout de papier Dis, Érion, tu vas pas m’oublier hein ? L’amitié dépasse les frontières mais la bouteille d’eau fuit dans le sac à dos et les derniers chiffres du numéro de Sarah sont effacés…. Puis c’est l’arrivée à Lyon, la cacophonie des langues, se sentir loin de tout… Au milieu de tout ça, un langage universel auquel se raccrocher pour créer de nouvelles amitiés celui du foot. Mais surtout, retrouver le numéro de Sarah !

Spectacle présenté dans le cadre du festival Théâtramadoué organisé par l’Atelier Théâtre du Sycophante du 6 au 22 novembre 2026.

Mise en scène Maxime Mansion Texte Pauline Noblecourt-Berjon Avec Simon Alopé Scénographie Amandine Livet Création sonore Quentin Dumay Lumière Lucas Delachaux Photo Émile Zeizig

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 20 novembre 2026 Horaires de représentation à partir de 20h30.

Samedi 21 novembre 2026 Horaires de représentation à partir de 11h. .

Les verchers-sur-Layon 8 place du vicomte de maupeou Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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English :

Trajectoire(s) is a story about the friendship between %C9rion and Sarah, both of whom are passionate about soccer. But above all, it is an immersive theater experience that speaks to everyone—both intimate and universal.

L’événement Trajectoires Cie Idio(m)rythmie Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME