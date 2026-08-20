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TRANSFERT PARTY, Sésame, Bordeaux

mercredi 30 septembre 2026 · Sésame · Bordeaux

TRANSFERT PARTY, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Sésame
Adresse
13 place Canteloup, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
être inscrit.e à la bibliothèque

TRANSFERT PARTY Mercredi 30 septembre, 14h15 Sésame Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:15:00+02:00 – 2026-09-30T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:15:00+02:00 – 2026-09-30T16:15:00+02:00

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pixabay

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