TRANSFERT PARTY, Sésame, Bordeaux
mercredi 30 septembre 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
TRANSFERT PARTY Mercredi 30 septembre, 14h15 Sésame Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:15:00+02:00 – 2026-09-30T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:15:00+02:00 – 2026-09-30T16:15:00+02:00
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