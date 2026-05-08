Transformer le carton en Art Les cartons de Laure Cartel des Arts Lannion

Lannion

Transformer le carton en Art Les cartons de Laure

Cartel des Arts 14 Place du Général Leclerc Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le Cartel des Arts a le plaisir d’accueillir, de juin à juillet, l’exposition Transformer le carton en Art, une immersion dans l’univers créatif de Laure, artiste engagée dans une démarche de transformation et de valorisation des matériaux du quotidien.

À travers une série d’œuvres originales, Laure explore les possibilités esthétiques du carton, matériau humble et souvent délaissé. Par un travail minutieux de découpe, d’assemblage et de mise en volume, elle lui confère une nouvelle dimension artistique, révélant toute sa richesse plastique et expressive.

Cette exposition met en lumière une pratique à la croisée de l’art et de l’écoresponsabilité. En réinventant le carton, l’artiste questionne notre rapport à la matière, au recyclage et à la consommation, tout en proposant une vision poétique et contemporaine de la création.

Accessible à tous les publics, Transformer le carton en Art invite à poser un regard neuf sur ce qui nous entoure et à redécouvrir la beauté dans la simplicité. .

Cartel des Arts 14 Place du Général Leclerc Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Transformer le carton en Art Les cartons de Laure Lannion a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose