Transformer le Centre culturel suisse : une architecture de l’altération Centre culturel suisse Paris Paris

Informations pratiques

Les architectes Marie Bœnders et Thomas Raynaud (ASBR), Charlotte Truwant et Dries Rodet (Truwant + Rodet +), la photographe Florine Leoni et la graphiste de la publication En travaux, Adeline Mollard, reviennent sur le projet de rénovation et la documentation de la transformation opérée entre 2022 et 2026.

Marietta Eugster, créatrice de l’identité graphique du CCS depuis 2019 présente avec le graphiste Clément Rouzaud et l’artiste Jürg Lehni le concept de la signalétique du bâtiment rénové.

Six mois après la réouverture du Centre culturel suisse, les personnes qui ont participé à se rénovation prennent la parole.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:15:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

https://ccsparis.com/evenements/en-travaux-palimpsest-dun-batiment/ https://www.facebook.com/ccsparis https://www.facebook.com/ccsparis



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