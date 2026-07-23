Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale

Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 19:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-10

Une salle de boxe, son parquet usé, son odeur de sueur et de cuir. Un coach et une jeune novice s’y croisent et s’affrontent.

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Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

A boxing gym, with its worn wooden floor and the smell of sweat and leather. A coach and a young novice meet there and face off.

L’événement Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême