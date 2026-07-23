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Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême

jeudi 10 décembre 2026 · Théâtre d'Angoulême scène Nationale · Angoulême

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre d'Angoulême scène Nationale
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
19 19 19

Angoulême

Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale

Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-10

Une salle de boxe, son parquet usé, son odeur de sueur et de cuir. Un coach et une jeune novice s’y croisent et s’affrontent.
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Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61  infos@theatre-angouleme.org

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English :

A boxing gym, with its worn wooden floor and the smell of sweat and leather. A coach and a young novice meet there and face off.

L’événement Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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