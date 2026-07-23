Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême
jeudi 10 décembre 2026 · Théâtre d'Angoulême scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale
Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-10
Une salle de boxe, son parquet usé, son odeur de sueur et de cuir. Un coach et une jeune novice s’y croisent et s’affrontent.
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Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
A boxing gym, with its worn wooden floor and the smell of sweat and leather. A coach and a young novice meet there and face off.
L’événement Transformers Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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