Transhumance randonnée avec les chèvres de lande à lande Châteauponsac
mercredi 8 juillet 2026 · Châteauponsac
Informations pratiques
Châteauponsac
Transhumance randonnée avec les chèvres de lande à lande
Départ depuis l’enclos Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 13:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la commune de Châteauponsac organisent une Transhumance randonnée avec les chèvres de lande à lande. Depuis la lande des Vérines jusqu’à la lande d’Etrangleloup, venez suivre Sylvain et ses chèvres sur un parcours d’environ 5 km traversant le bourg de Châteauponsac. A l’arrivée, vous pourrez découvrir la lande d’Etrangleloup et comprendre comment ce réseau de landes de la vallée de la Gartempe est préservé par le CEN Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années. Départ depuis l’enclos au lieu-dit Les Vérines, 87290 Châteauponsac
Coordonnées 46.125402, 1.295569 (Attention pas de parking) .
Départ depuis l’enclos Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 09 21 a.desdevant@cen-na.org
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English : Transhumance randonnée avec les chèvres de lande à lande
L’événement Transhumance randonnée avec les chèvres de lande à lande Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin
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