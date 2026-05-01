TransJura Quartet + école de musique Salle des fêtes Poligny

Poligny

TransJura Quartet + école de musique

Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert avec les élèves de l’école de musique et les musiciens du TransJura Quartet

Avec Yves Cerf (CH) saxophones, kêna, composition Jérôme Lefebvre (F) guitare, composition Fabrice Bez (F) accordéon Sylvain Fournier (CH) batterie

Organisateur: Ecole de musique intercommunale Arbois Poligny Salins Coeur du Jura .

Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecole.musique@cc-aps.fr

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English : TransJura Quartet + école de musique

L’événement TransJura Quartet + école de musique Poligny a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA