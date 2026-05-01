TransJura Quartet + école de musique Salle des fêtes Poligny
TransJura Quartet + école de musique Salle des fêtes Poligny dimanche 31 mai 2026.
Poligny
TransJura Quartet + école de musique
Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert avec les élèves de l’école de musique et les musiciens du TransJura Quartet
Avec Yves Cerf (CH) saxophones, kêna, composition Jérôme Lefebvre (F) guitare, composition Fabrice Bez (F) accordéon Sylvain Fournier (CH) batterie
Organisateur: Ecole de musique intercommunale Arbois Poligny Salins Coeur du Jura .
Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecole.musique@cc-aps.fr
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English : TransJura Quartet + école de musique
L’événement TransJura Quartet + école de musique Poligny a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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