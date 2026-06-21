TRAUMA Exposition de Joan Fontcuberta chez arthur et janine une galerie de temps en temps Arles lundi 6 juillet 2026.

Arles

TRAUMA Exposition de Joan Fontcuberta

Du 06/07 au 19/07/2026 tous les jours de 11h à 19h.

Visites guidées les 9 et 10 juillet de 11h à 12h.

Du 20/07 au 31/07/2026 tous les jours.

Sur rendez-vous au 06.95.78.70.82.

Du samedi 1er au dimanche 2 août 2026 de 11h à 19h. chez arthur et janine une galerie de temps en temps 56 rue du 4 septembre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-08-01

Trauma est un projet d’archéologie visuelle par l’artiste Joan Fontcuberta, Que se passe t’il quand la matérialité de l’image photographique se détériore, quand l’image se libère de sa fonction de représentation et redevient un simple fantôme chimique.

TRAUMA Joan Fontcuberta

Mon travail s’articule autour de trois axes principaux d’abord, le problème de la vérité ; ensuite, le problème de la mémoire ; et, enfin, le problème de la matérialité de l’image. Joan Fontcuberta



TRAUMA est un projet d’archéologie visuelle dans lequel Joan Fontcuberta se demande ce qui se passe quand la photographie rend son âme. Qu’est-ce qui se passe quand une photographie n’est plus orientée vers une réalité extérieure à l’image même et qu’il ne reste que le substrat, le résidu, à peine quelques taches des produits chimiques sensibles à la lumière ? Dans cette situation traumatique, la photographie devient amnésique et se transforme en fantôme. .

chez arthur et janine une galerie de temps en temps 56 rue du 4 septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 78 70 82 info@chezarthuretjanine.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trauma is a visual archaeology project by artist Joan Fontcuberta. What happens when the materiality of the photographic image deteriorates, when the image is freed from its representational function and becomes nothing more than a chemical phantom?

L’événement TRAUMA Exposition de Joan Fontcuberta Arles a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme d’Arles