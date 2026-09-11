Travaux de rénovation 2025-2027: L’Opéra-Théâtre de l’Euro-Métropole de Metz se refait une jeunesse !, Opéra-Théâtre de Metz, Metz

Informations pratiques

Travaux de rénovation 2025-2027: L’Opéra-Théâtre de l’Euro-Métropole de Metz se refait une jeunesse ! 19 et 20 septembre Opéra-Théâtre de Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’événement les Journées Européennes du Patrimoine, l’Opéra-Théâtre vous propose des visites guidées de son chantier de rénovation.

Ces visites, accessibles sur inscription, vous permettront de découvrir les coulisses du projet et les transformations en cours.

Opéra-Théâtre de Metz 5 place de la Comédie, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0387156058 http://opera.metzmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://opera.eurometropolemetz.eu/ »}]

À l’occasion de l’événement les Journées Européennes du Patrimoine, l’Opéra-Théâtre vous propose des visites guidées de son chantier de rénovation.

© Christian Legay – Metz Métropole