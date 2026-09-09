Travaux Publics / Marie Cambois – Je danserai(s) seule avec vous, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Travaux Publics / Marie Cambois – Je danserai(s) seule avec vous Mercredi 9 décembre, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T19:00:00+01:00 – 2026-12-09T19:40:00+01:00

Fin : 2026-12-09T19:00:00+01:00 – 2026-12-09T19:40:00+01:00

Chorégraphe et interprète installée à Nancy, Marie Cambois développe depuis plus de vingt ans une recherche à la croisée de la danse, de la musique, de la lumière et du jeu théâtral. Cette nouvelle pièce est un solo performatif pensé comme une forme légère, mobile et autonome. Accompagnée du musicien Anthony Laguerre, Marie Cambois compose un espace mouvant où danse, son et image dialoguent dans un même flux. La pièce explore ce qui apparaît lorsque l’on est seule face au public, comment peu à peu, une créature scénique émerge, fragile et multiple. Accompagnée du regard de Jérôme Marin alias Monsieur K, elle poursuit ici sa recherche autour de la porosité entre les arts et de la puissance évocatrice du corps seul en scène.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

Accompagnée du musicien Anthony Laguerre, Marie Cambois compose un espace mouvant où danse, son et image dialoguent dans un même flux.

©L.Junet