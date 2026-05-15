Travel-lllling Cie Flop place des fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Travel-lllling Cie Flop

place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Travel-lllling nous propose de ralentir pour mieux découvrir. Dans cette installation de lumière en mouvement, ombres, reflets, couleurs et transparences s’agencent en un grand tableau panoramique évoluant perpétuellement.

Sur un quai, une valise ouverte et son contenu répandu sur le sol. Catastrophe de la précipitation et du train que l’on va manquer, les objets personnels se retrouvent exposés au regard d’autrui. Au-dessus de ce grand déballage, un paysage défile comme par la vitre d’un train, un paysage fait de fragiles et oniriques jeux d’ombres et de reflets qui vont et viennent d’avant en arrière sur le mur. Avec toute la finesse et la puissance poétique qui caractérisent le travail de Flop, les tableaux se succèdent sous nos yeux. Nos pensées vagabondent, convoquent sensations et souvenirs tandis que notre attention s’attache à des détails. Suivant où se porte notre regard, une multiplicité d’histoires s’écrivent sous nos yeux.

L’exposition est ouverte aux scolaires et aux groupes en matinée, du mardi au vendredi, sur demande.

Visite libre, environ 30 minutes.

Création Flop (Philippe Lefebvre) Conception et réalisation du dispositif technique Nicolas Le Bodic, Etienne Baillou, Stéphane Lefebvre Programmation et lumière Julie Dumons Création sonore Antoine Birot Confection écran Luare Chartier Accompagnement administratif et attentif Marie Leduc Production et tournées Benoit Noras Photo Jeff Rabillon

PRECISIONS HORAIRES

Du 13/10 au 01/11/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 18h.

sauf les 21/10 et 28/10.

Uniquement de 9h30 à 12h le samedi matin. .

place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel-lllling invites us to slow down so we can explore more fully. In this moving light installation, shadows, reflections, colors, and transparencies come together to form a vast panoramic tableau that is constantly evolving.

L’événement Travel-lllling Cie Flop Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME