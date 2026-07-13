Traversée de l’exposition, La Villa / Frac Collection, Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Traversée de l’exposition Dimanche 20 septembre, 15h00 La Villa / Frac Collection Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Participez à un parcours qui va vous faire découvrir la nouvelle exposition de La Villa / Frac-Collection en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur. Une occasion de décrypter les œuvres et d’échanger sur les enjeux de l’art contemporain.

Un rendez-vous pour les curieux et les passionnés d’art !

La Villa / Frac Collection 50 Rue de Dijon, 70100 Arc-lès-Gray, France Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384314766 https://www.frac-franche-comte.fr/fr/la-villa-frac-collection Après une visite de l’exposition présentant des œuvres issues de la collection du Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, explorez le musée numérique Micro-Folie, qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux et internationaux. Parking gratuit sur le côté de la Villa et à l’arrière de la Villa.

Un parcours qui permet de découvrir la nouvelle exposition de La Villa / Frac-Collection en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur.

© Nicolas Waltefaugle