Traversée de nuit Urbeis

Informations pratiques

Urbeis

Traversée de nuit

7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

16h Atelier 17h Marche 18h concert 19h30 repas

L’entrée dans la nuit est toujours un passage particulier qui accompagne chaque jour de nos vies. La nuit, par ses ténèbres enveloppantes et son silence assourdissant, peut être à la fois un moment d’angoisse, car dangereuse, mais aussi de repos où tout s’apaise. La nuit est le séjour des morts mais elle est aussi étoilée, son manteau nous protège.

Les Anciens ressentaient avec force ce sentiment si particulier que l’on peut éprouver à l’approche de la nuit et à l’intérieur de la nuit, et personnifiaient la Nuit, mais aussi et surtout les Aurores (l’entrée et la sortie de la nuit) par diverses divinités. Nous partirons donc ensemble, pour une traversée symbolique de la nuit, avec la déesse indienne de la forêt, Ara¿yani´.

Ce spectacle se bâtira comme un récit initiatique où nous voyagerons avec les âmes des morts et les créatures de la nuit. Des textes et chants de différentes cultures et traditions et en diverses langues, chants anciens, traditionnels et lyriques (tradition ancienne, tradition juive, culture classique occidentale, opéra), textes en sanskrit, grec, latin, français et hébreu, illumineront notre chemin dans les profondeurs du monde en tant que prières à la Nature et au Divin qui repose au plus profond de chacun de nous.

Le théorbe, grand luth baroque, accompagne cette traversée comme une voix de l’ombre. Son timbre grave et résonnant dialogue avec la nuit, soutient la voix et ouvre un espace d’écoute intérieure. Instrument du clair-obscur, il devient le fil sonore reliant silence, texte et chant.

Les sonorités profondes de cet ancien instrument épousent les mouvements de l’âme et du récit pour l’enraciner dans les différentes cultures et styles musicaux du programme.

L’accompagnement de chaque morceau a été travaillé et adapté de manière spécifique selon les styles et les atmosphères du spectacle. Des morceaux en solo ajoutent des espaces de respiration entre des époques et des cultures différentes. .

7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@abc-climont.eu

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L’événement Traversée de nuit Urbeis a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé