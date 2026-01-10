Traversée du Marathon du Vignoble Marlenheim
Traversée du Marathon du Vignoble Marlenheim samedi 20 juin 2026.
Marlenheim
Traversée du Marathon du Vignoble
Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Le Marathon du Vignoble d’Alsace, c’est le Marathon le plus festif du mois de Juin… La fête, le sport, la convivialité, voici ce qui attire les coureurs des 4 coins du monde avec des déguisements toujours plus incroyables ! Mais le Marathon du Vignoble d’Alsace, c’est surtout un événement pour TOUS, que vous soyez coureurs, marcheurs, enfants jeunes et moins jeunes, seniors, déguisés ou non, vous y trouverez votre bonheur ! A travers un parcours atypique entre vignes et villages, découvrez nos 12 relais gastro-viniques riches en spécialités alsaciennes ainsi que de nombreuses animations. .
Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 55 96 contact@marathon-alsace.com
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English :
L’événement Traversée du Marathon du Vignoble Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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