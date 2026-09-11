Traversée vivante et numérique dansante, Ancienne Voie ferrée / Voie Verte Future – Nancy Trois Maison-Rives Meuthes, Nancy

Informations pratiques

Traversée vivante et numérique dansante 19 et 20 septembre Ancienne Voie ferrée / Voie Verte Future – Nancy Trois Maison-Rives Meuthes Meurthe-et-Moselle

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Une traversée de corps à travers le passé, le disparu, le renouveau, la transformation, le présent vivant et fantasmé…. le devenir incertain, radieux… à partir de l’expertise chorégraphique in situ “Danser les lieux” et celle numérique “Empreintes vidéo-chorégraphiques” acquise à travers l’immersion au coeur de cette Zone Artistique Transitoire Territoire Crosne Vayringe & alentours, Nancy, et les Rendez-vous Spectaculaires, Sensibles des Équinoxes/Solstices 2023/2025 : Témoigner ensemble d’un quartier, de ses habitantes/habitants, de sa jeunesse, de ses anciennes/anciens leurs récits et notre danse…

https://osmosiscie.com/ZAT_Crone_Vayringe_Nancy/index.html

Une traversée vivante, numérique le long d’une ligne de vie….d’une voie… ensemble à travers des récits d’images, de corps….des témoignages et des fantasmagories dansantes…

Ce laboratoire de développement numérique dans l’espace public, avec l’art chorégraphique portant sur l’espace mémoriel, prolonge le travail porté par Ali SALMI en tant qu’artiste chorégraphique et visuel sur l’empreinte dansante laissée dans les lieux traversés et leurs récits passés, présents, rêvés…

Ali SALMI et la compagnie OSMOSIS poursuivent la construction de l’écosystème d’un partenariat ambitieux sur la place de l’artiste dans la cité & son histoire, sa fabrique avec celles et ceux qui la pensent, la bâtissent, l’organisent, l’habitent, la vivent, la traversent, la commémorent.

Expérience participative immersive de corps, sonore et visuelle… Point de départ Jardin partagé MJC des 3 Maisons- Chemin des Vinaigriers / Ancienne voie Ferrée – Passage à niveau rue Vayringe – Trois Maisons Nancy…

Ancienne Voie ferrée / Voie Verte Future – Nancy Trois Maison-Rives Meuthes Crosne Vayringe 54000 Nancy Nancy 54100 III Maisons, Crosne, Vayringe Meurthe-et-Moselle Grand Est +33672286836 https://osmosiscie.com/ZAT_Crone_Vayringe_Nancy/index.html [{« type »: « email », « value »: « contact@osmosiscie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672286836 »}] [{« link »: « https://osmosiscie.com/ZAT_Crone_Vayringe_Nancy/index.html »}] https://osmosiscie.com/ZAT_Crone_Vayringe_Nancy/index.html Métamorphoser une ancienne friche ferroviaire de 3 kilomètres en un Récit dansant avec le Présent, Passé et Futur du Vivant… Libre

Une traversée de corps à travers le passé, le disparu, le renouveau, la transformation, le présent vivant et fantasmé…. le devenir incertain, radieux… à partir de l’expertise chorégraphique…

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