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Traverser les murs opaques Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre Angoulême

vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre · Angoulême

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
11 11 11

Angoulême

Traverser les murs opaques Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Entrelaçant cirque et poésie, Marion Collé propose de traverser les murs opaques . Une création aérienne pour cinq circassiennes qui explore les thématiques du soulèvement, de la résistance et fait jaillir avec éclat un tourbillon d’émotions.
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Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61  infos@theatre-angouleme.org

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English :

Blending circus and poetry, Marion Collé invites us to “break through the opaque walls.” An ethereal production for five female circus artists that explores themes of uprising and resistance, sparking a dazzling whirlwind of emotions.

L’événement Traverser les murs opaques Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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