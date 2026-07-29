Traverser les murs opaques Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Traverser les murs opaques Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Entrelaçant cirque et poésie, Marion Collé propose de traverser les murs opaques . Une création aérienne pour cinq circassiennes qui explore les thématiques du soulèvement, de la résistance et fait jaillir avec éclat un tourbillon d’émotions.

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Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Blending circus and poetry, Marion Collé invites us to “break through the opaque walls.” An ethereal production for five female circus artists that explores themes of uprising and resistance, sparking a dazzling whirlwind of emotions.

L’événement Traverser les murs opaques Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême