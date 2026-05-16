Traversos Trio Parc potager de la Fournillière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 15:00 – 15:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Claire, Lison et Maud interpèteront des oeuvres de compositeurs français (Boismortier, Montéclair) et allemands (Quantz, Telemann) du début du XVIIIème siècle.Le « traverso » est la flûte traversière baroque en bois (buis ou ébène).

Parc potager de la Fournillière Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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