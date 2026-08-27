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Tremplin des Étoiles 29ème édition Palais des Congés Charles Aznavour Montélimar

samedi 24 octobre 2026 · Palais des Congés Charles Aznavour · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Palais des Congés Charles Aznavour
Adresse
Avenue du 14 juillet 1789
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
22 22 22 Adultes / A.C.I

Montélimar

Tremplin des Étoiles 29ème édition

Palais des Congés Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Adultes / A.C.I

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Venez participer à la 29ème édition du Grand Prix de la Chanson Internationale, le Tremplin des Étoiles. Les artistes seront évalués par un jury professionnel et le vainqueur remportera 7500€ !
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Palais des Congés Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20  montelochante@gmail.com

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English :

Come participate in the 29th edition of the International Song Contest, Tremplin des Étoiles. The artists will be evaluated by a professional jury, and the winner will take home 7,500!

L’événement Tremplin des Étoiles 29ème édition Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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