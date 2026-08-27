Tremplin des Étoiles 29ème édition Palais des Congés Charles Aznavour Montélimar
samedi 24 octobre 2026 · Palais des Congés Charles Aznavour · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Tremplin des Étoiles 29ème édition
Palais des Congés Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Adultes / A.C.I
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Venez participer à la 29ème édition du Grand Prix de la Chanson Internationale, le Tremplin des Étoiles. Les artistes seront évalués par un jury professionnel et le vainqueur remportera 7500€ !
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Palais des Congés Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 montelochante@gmail.com
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English :
Come participate in the 29th edition of the International Song Contest, Tremplin des Étoiles. The artists will be evaluated by a professional jury, and the winner will take home 7,500!
L’événement Tremplin des Étoiles 29ème édition Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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